Chuva forte causa destruição e deixa moradores no prejuízo em Santarém

Foto: Reprodução | Ventania destelhou casas em diferentes bairros da cidade na madrugada desta sexta-feira (25); moradores pedem ajuda para reconstruir os lares.

A forte chuva que caiu durante a madrugada desta sexta-feira (25) em Santarém, oeste do Pará, causou prejuízos em diversos pontos da cidade. Em alguns bairros, os ventos intensos destelharam casas e deixaram moradores em situação de vulnerabilidade.

Na Área Verde, uma das residências mais atingidas teve todo o telhado arrancado pela ventania. Rafael dos Santos Ribeiro, morador do local, estava sozinho no momento da tempestade. Ele registrou em vídeo os estragos causados pela chuva e relatou o pânico vivido durante a madrugada.

Desempregado e trabalhando como mototaxista informal, Rafael agora pede ajuda para reconstruir sua casa. Doações podem ser feitas via PicPay, na chave 93992411171 (Rafael dos Santos Ribeiro).

Outros casos semelhantes foram registrados na cidade. Na avenida São Nicolau, outra casa perdeu parte da cobertura.

Já no bairro Jutaí, entre as travessas Salina e Tancredo Neves, uma parte de telhado chegou a ser lançada na rua. Apesar da destruição, o Corpo de Bombeiros não foi acionado em nenhuma das ocorrências e não houve registro de feridos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/09:42:02

