Chuva intensa provoca nova interdição na BR-155, no sudeste do Pará

(Foto Reprodução) – O DNIT declarou estado de emergência para buscar uma solução definitiva para o problema.

No entanto, segundo a autarquia, é necessário aguardar a diminuição do volume de água para que os estudos possam avançar e a recuperação da pista seja iniciada

A BR-155, no município de Sapucaia, sudeste do Pará, foi interditada novamente nesta quinta-feira (27/2) devido às fortes chuvas que atingem a região. Na semana anterior, um temporal já havia causado a abertura de uma cratera na rodovia.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a análise técnica sobre o incidente anterior apontou que um bueiro no trecho não suportou o grande volume de água, resultando no rompimento da pista.

O DNIT declarou estado de emergência para buscar uma solução definitiva para o problema. No entanto, segundo a autarquia, é necessário aguardar a diminuição do volume de água para que os estudos possam avançar e a recuperação da pista seja iniciada.

No último domingo (23/2), equipes de manutenção implantaram um desvio lateral para permitir a passagem de veículos. No entanto, vídeos divulgados nas redes sociais mostram que, nesta quinta-feira (27/2), o grande fluxo de água voltou a invadir a rodovia, próximo a um posto de gasolina, dificultando o tráfego.

Para auxiliar os motoristas que precisam transitar pela região, o DNIT sugeriu rotas alternativas. Confira as opções:

De Eldorado a Xinguara: No km 180 da BR-155/PA, seguir pela PA-160 por 46,1 km até Canaã dos Carajás; continuar por uma via vicinal por 68,8 km, passando pela Vila Jussara até Xinguarinha; na interseção com a PA-279, percorrer mais 9,9 km até Xinguara.

De Xinguara a Eldorado: Sair de Xinguara e percorrer 9,9 km até Xinguarinha, pela PA-279; seguir pela via vicinal por 68,8 km, passando pela Vila Jussara até Canaã dos Carajás; na interseção com a PA-160, percorrer 46,1 km até a BR-155/PA, no km 180.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate, REDAÇÃO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2025/14:56:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com