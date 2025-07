Chuva moderada e calor marcam previsão para o Baixo Amazonas no último fim de semana de julho

(Foto: Reprodução) – Semas aponta tempo quente e úmido, com pancadas de chuva à tarde e à noite na região.

O Baixo Amazonas e a Calha Norte devem enfrentar um fim de semana de tempo abafado, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas durante as tardes e noites, especialmente nas áreas mais a oeste, como Alenquer, onde os termômetros devem oscilar entre 24 ºC e 36 ºC. A previsão foi divulgada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), por meio do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico.

Segundo o boletim, o sábado (26) será quente e úmido em grande parte do estado, com chuvas isoladas em algumas regiões. Já no domingo (27), o tempo tende a ficar mais seco, mas o abafamento persiste por conta da umidade elevada.

Outras regiões também apresentam variações. No Nordeste paraense, praias como Salinópolis, Ajuruteua e Marudá devem ter pancadas de chuva entre o fim da tarde e início da noite de sábado, enquanto o domingo será mais estável. Na Região Metropolitana de Belém, o sábado será parcialmente nublado e com possibilidade de trovoadas no fim do dia. O domingo terá menos nuvens e menor chance de chuva.

No arquipélago do Marajó, o calor deve predominar nos dois dias, com pancadas isoladas apenas no sábado à noite. Em Muaná, as temperaturas devem ficar entre 23 ºC e 33 ºC. Já no Sudeste e Sudoeste do Pará, o tempo será estável, com sol durante o dia e noites abafadas.

Nesta sexta-feira, em Santarém, foi marcado por um temporal que deixou casas sem telhados

A Semas também divulgou a tábua de marés para diferentes pontos do estado. Em Mosqueiro, a maré alta no domingo (27) deve ocorrer às 13h32, com 3,13 metros. Em Salinas, destino tradicional no veraneio paraense, as marés altas estão previstas para as 8h29 de sábado (4,97 m) e 9h04 de domingo (4,90 m).

