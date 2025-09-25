Chuva toma vias públicas e alaga escola em Sinop; veja vídeo
Foto: Reprodução | Moradores relatam que a chuva começou de forma moderada, mas ganhou intensidade em poucos minuto.
Uma forte chuva foi registrada na cidade de Sinop (478 km de Cuiabá) na tarde desta terça-feira (23). Por conta do temporal, ruas ficaram alagadas e até uma escola ficou inundada.
Nas redes sociais, moradores compartilharam registros dos pontos de alagamento. Um deles foi a Escola Municipal Vinicius de Moraes que foi tomada pela água.
Nas imagens, é possível ver o refeitório e os corredores da instituição tomados pela água da chuva.
