Chuva toma vias públicas e alaga escola em Sinop; veja vídeo

Foto: Reprodução | Moradores relatam que a chuva começou de forma moderada, mas ganhou intensidade em poucos minuto.

Uma forte chuva foi registrada na cidade de Sinop (478 km de Cuiabá) na tarde desta terça-feira (23). Por conta do temporal, ruas ficaram alagadas e até uma escola ficou inundada.

Nas redes sociais, moradores compartilharam registros dos pontos de alagamento. Um deles foi a Escola Municipal Vinicius de Moraes que foi tomada pela água.

Nas imagens, é possível ver o refeitório e os corredores da instituição tomados pela água da chuva.

Em outro vídeo, é possível ver uma via pública tomada pela água suja de terra.

Veja vídeo:

Curtir isso: Curtir Carregando...