Chuvas fortes castigam municípios do Pará; São Félix do Xingu decreta emergência

Com o reconhecimento, a prefeitura pode solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários entre outros.

Chuvas intensas e o transbordamento de rios estão provocando transtornos para os moradores dos municípios de São Félix do Xingu, Itaituba, Marabá e Oeiras do Pará. Em Itaituba, a força do rio levou a tubulação e parte da estrada de chão – veja no vídeo acima.

Em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, o Governo Federal reconheceu a situação de emergência em razão das intensas chuvas que provocaram o transbordamento do Rio Xingu desde o início deste mês.

🚨 O decreto foi publicado na quarta-feira (19), no Diário Oficial da União. Veja aqui

Com o reconhecimento, a prefeitura pode solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.

A Prefeitura do município decretou, no último dia (7), situação de emergência em razão dos graves impactos provocados pelas chuvas, que atingiram diretamente diversas comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e pequenos produtores rurais.

No município, casas estão sendo invadidas pelo rio e moradores suspenderam roupas, colchões e televisores. Segundo a Defesa Civil, o inverno deste ano está mais rigoroso, as fortes chuvas têm afetado o escoamento da produção agropecuária e causado prejuízos para a agricultura local.

🚨 Fenômenos

A situação das enchentes ocorre durante o inverno amazônico, principalmente neste mês de março, quando as chuvas são torrenciais.

Quando os fenômenos de chuvas fortes e cheias de rios ocorrem simultaneamente cidades do Pará ficam totalmente alagadas.

Em Belém, a chuva e a maré alta também têm provocado inundações em bairros da capital.

Alagamento em Itaituba

As chuvas fortes também afetam a população de Itaituba, no sudoeste paraense. A estrada do Distrito de Barreiras, um motorista gravou o momento exato em que a pista de piçarra se rompe com a força da água.

A tubulação de escoamento chega a ser arrastada e desce o rio. Veja:

🚨 Cheias em Marabá e Oeiras do Pará

Além de São Félix do Xingu, moradores de Marabá e Oeiras do Pará também estão sofrendo com a cheia dos rios Tocantins, Itacaiunas. Os rios transbordaram e deixaram moradores desabrigados e até isolados.

Marabá recebeu ajuda do Exército Brasileiro, mais de 40 agentes trabalharam em conjunto com a Defesa Civil para garantir a segurança e o deslocamento dos moradores das áreas afetadas.

Segundo o último boletim divulgado nesta sexta-feira (21) pela Defesa Civil do município, 81 famílias estão desabrigadas, 88 estão desalojadas e 13 estão ilhadas.

Em Oeiras do Pará, a comunidade de Carará, no Baixo Tocantins, está inundada e alguns pontos estão isolados após as fortes chuvas.

Segundo uma moradora, muitas crianças e pessoas idosas e doentes vivem na comunidade e estão sofrendo as consequências da inundação.

A Defesa Civil de Oeiras do Pará avaliou o inverno deste ano, como o mais rigoroso. A Prefeitura de decretou situação de emergência por conta da situação.

Fonte: Thaís Neves, g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/03/2025/10:21:56

