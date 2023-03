Chuvas fortes causam alagamentos e invadem casas no interior do Pará; rodovia fica destruída

Estragos causados em cidades do interior do Pará por chuvas do domingo (26) e segunda (28). — Foto: Reprodução / Redes sociais.

Moradores ficaram ilhados e tiveram estragos em móveis e eletrodomésticos.

Cametá e Moju, no nordeste do Pará, sofreram com as fortes chuvas que caem nas cidades desde domingo (26). Ruas ficaram alagadas e casas foram invadidas pela água. Em Moju, a PA-252 ficou destruída pela força da correnteza do rio que passa pelo trecho.

Moradores de Cametá ficaram ilhados e registraram o momento em que a água entra nas casas, provocando estragos nos móveis e eletrodomésticos. Veja no vídeo abaixo.

Em nota, a prefeitura da cidade alertou a população: “Em decorrência deste forte temporal várias ruas em diversos bairros da cidade registraram pontos de alagamentos, se tornando um perigo eminente para população que trafega pelas vias”.

Com os impactos no município, a prefeitura pediu para que os cidadãos tomem cuidado ao sair das casas e disse que realiza ações para amenizar os estragos — considerados uns dos maiores já registrados — nos pontos mais críticos.

Já em Moju, segundo informações de moradores das vilas São Francisco, Sapucáia e Castanhandeua, as chuvas causaram inúmeros transtornos e, com a interdição do trecho da PA-252, que liga a cidade ao município de Acará, o tráfego foi diretamente afetado, já que as pessoas estão sem poder transitar livremente.

Chuva em Moju, no nordeste do Pará, provoca estragos e destruição de rodovia

Chuva em Moju, no nordeste do Pará, provoca estragos e destruição de rodovia

Outra cidade que sofre com alagamentos, principalmente por conta do nível do rio Tocantins, que aumenta em épocas de fortes chuvas, é Marabá, no sudeste do estado, onde a enchente já atinge 2,5 mil famílias.

De acordo com a régua de medição, o nível do Tocantins baixou 8 centímetros neste final de semana, e na manhã desta segunda (27) chegou à marca de 11,86 metros, apresentando uma diminuição comparado aos dias anteriores.

Sobre a situação em Moju, o g1 solicitou posicionamento para os órgãos responsáveis e aguarda retorno.

Por:Jornal Folha do Progresso em 27/03/2023/17:48:12/ Com informações de Juliana Bessa, g1 Pará — Belém

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...