Chuvas provocam congestionamento e caminhoneiros sofrem na estrada para o porto de Miritituba

Foto: Reprodução | Após as fortes chuvas que atingiram a região nesta quinta-feira (25), a estrada de acesso ao porto de Miritituba voltou a registrar longas filas de caminhões.

Segundo relatos de motoristas, há condutores que já estão há mais de 24 horas aguardando na fila de aproximadamente 6 km que se forma até o porto. A situação é crítica, marcada pela falta de alimentação e água potável para os caminhoneiros.

Bases de abastecimento de combustível da região confirmaram, por meio de nota, que o tráfego segue lento devido às condições da estrada provocadas pelas chuvas intensas.

Informativo: Base Miritituba

Boa tarde, Prezados clientes, informamos que a estrada de acesso à base está apresentando lentidão no tráfego devido às fortes chuvas na região, o que pode ocasionar atrasos no fluxo de veículos e nos carregamentos. Agradecemos a compreensão de todos.

Vídeo:

Fonte: Bom Dia Rio e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/16:30:51

Curtir isso: Curtir Carregando...