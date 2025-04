Cianeto, munições e R$ 2 milhões bloqueados: PF ataca garimpo ilegal no Pará

A região, conhecida pela extração ilegal de ouro, já havia sido alvo de operações em abril e julho de 2024.. Fotos: PF/divulgação

Nesta quinta-feira (10/4), a Polícia Federal (PF) e o Ibama cumpriram cinco mandados de busca e apreensão.

Nesta quinta-feira (10/4), a Polícia Federal (PF) e o Ibama cumpriram cinco mandados de busca e apreensão na terceira fase da Operação Novo Eldorado, em Curionópolis (PA). A região, conhecida pela extração ilegal de ouro, já havia sido alvo de operações em abril e julho de 2024.

Durante as ações, foram apreendidas quatro pás carregadeiras, que serão inutilizadas por não poderem ser removidas do local. Além disso, dois mandados foram executados nas residências de suspeitos de coordenar o crime ambiental. Em uma das buscas, uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de munições, incluindo:

13 cartuchos calibre 12

8 cartuchos calibre 28

1 cartucho calibre 16

2 cartuchos calibre 38

27 cartuchos calibre 25

Os investigadores também conseguiram um bloqueio judicial de R$ 2 milhões nas contas dos envolvidos.

Reincidência do crime ambiental

A terceira fase da operação foi necessária porque, mesmo após as ações anteriores da PF, o garimpo ilegal foi retomado no mesmo local e em áreas vizinhas. A extração predatória de ouro na região tem causado contaminação de rios e solo, com o uso de cianeto—substância ainda mais tóxica que o mercúrio, embora se degrade mais rápido.

Combate contínuo ao garimpo ilegal

A PF mantém operações constantes contra o garimpo ilegal na Amazônia. A Operação Novo Eldorado é um desdobramento de outras ações, como a Operação Boa Sorte, deflagrada em dezembro de 2023 contra o mesmo tipo de crime.

A investigação segue em andamento, com possíveis novas medidas contra os responsáveis pelos danos ambientais.

