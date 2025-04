Cibersegurança: veja cinco dicas para identificar apps espiões no celular

Foto: Reprodução | Ações podem ser tomadas para eliminar os softwares maliciosos rapidamente.

Sem você perceber, seu celular pode ser vítima de um aplicativo espião e ter as mensagens acessadas e informações importantes roubadas por meio de softwares maliciosos.

Algumas ações de segurança podem ser tomadas para que eles sejam deletados o mais rápido possível e seus dados sejam salvos. Sistema travando, aparelho superaquecendo ou a bateria acabando podem ser algumas delas. Veja cinco dicas para identificar aplicativos espiões.

1. Bateria acabando rápido

O desgaste da duração da carga do telefone é algo comum de acontecer com o tempo, mas, se perceber que o aparelho está descarregando mais rápido do que o normal, pode ser um sintoma de que algo está errado.

2. Aparelho superaquecendo

Caso seu smartphone esteja com a temperatura subindo muito rápido sem estar em um ambiente quente ou sendo utilizado por muito tempo, pode ser um sinal de que algum aplicativo esteja funcionando em segundo plano sem você saber.

3. Sistema lento e travando

Se o software de seu celular estiver dando problemas que não estejam relacionados ao desgaste comum do aparelho ou funcionando em uma velocidade menor que o normal, verifique a segurança.

4. App desconhecido instalado

As aplicações espiãs normalmente ficam com o ícone oculto, mas podem ser encontradas na lista que mostra todos apps instalados no celular. Caso não se lembre de ter escolhido um deles ou tenham um nome incomum, desinstale para ter certeza de que está seguro.

5. Mensagens lidas

Caso suas mensagens nas redes sociais ou nos aplicativos de conversa estejam aparecendo como lidas antes de serem vistas por você, é um sinal de que algum espião as esteja lendo antes de você.

Fonte: CNN Brasil / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2025/08:35:26

