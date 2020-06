Ciclista é morto com tiros na cabeça em rua movimentada no centro de Vigia

Esta é a segunda morte violenta no centro de Vigia à plena luz do dia em menos de uma semana (Foto:Reprodução)

Na manhã desta terça-feira (02), um homem foi morto a tiros no centro de Vigia de Nazaré, Nordeste Paraense, enquanto pedalava pela Travessa Quinze de Novembro, perto da orla do município, uma das principais ruas do município. Maycon Gley Sousa Pinheiro foi assassinado com pelo menos três tiros na cabeça. O rapaz teve morte praticamente instantânea.

Segundo as informações repassadas pelo 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o crime foi por volta da 10h, perto do mercado municipal de Vigia. Maycon pedalava em sua bicicleta a caminho da casa de sua sogra quando, de acordo com o relato de testemunhas, dois homens em uma motocicleta se aproximaram. O rapaz foi atingido pelos disparos e caiu no chão, sem ter tempo de reagir. Depois de atingirem Maycon, a dupla saiu em alta velocidade.

Ainda segundo a PM, a motivação do assassinato, que tem sérios indícios de uma execução, seguem sob investigação da Polícia Civil. O corpo de Maycon foi removido por uma equipe da Unidade Regional de Castanhal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Esta é a segunda morte violenta no centro de Vigia à plena luz do dia em menos de uma semana. No último dia 27, Tiago Sousa dos Santos, mais conhecido como “Petché”, foi morto a tiros na rua Boulevard Melo Palheta, na movimentada orla da cidade, a menos de 300 metros do homicídio desta terça. Testemunhas contaram que o assassino se aproximou de Tiago andando e, sem dar qualquer aviso, atirou pelo menos três vezes contra a cabeça dele.

Por:O Liberal

