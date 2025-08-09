Ciclista morre em acidente na rodovia PA-408 no nordeste do Pará

(Foto: Reprodução) – Elisvan não resistiu aos ferimentos no corpo e acabou falecendo no local do fato.

Um acidente de trânsito ocorrido por volta das 22h da noite de sexta-feira (8) no Município de Santa Bárbara resultou na morte de um ciclista identificado como Elisvan do Socorro, de 48 anos de idade. O acidente se deu na rodovia PA-408 e envolveu um carro de passeio.

Elisvan não resistiu aos ferimentos no corpo e acabou falecendo no local do fato. O condutor do carro de passeio foi identificado, e o motivo do que teria provocado esse acidente fatal é investigado pela Polícia Civil. Policiais e técnicos da Polícia Científica compareceram ao local da ocorrência para os procedimentos específicos nesse tipo de situação.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2025/10:35:00

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

