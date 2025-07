Ciclone extratropical: vento chega aos 105 km/h em Porto Alegre; 288 mil clientes estão sem luz no RS, diz CEEE

Em Osório, o vento acompanhado de garoa balançou árvores — Foto: Reprodução/RBS TV

Alerta laranja para vendaval está vigente até o final da tarde principalmente na Serra, Região Metropolitana e Litoral Norte.

A semana inicia com tempo instável e estragos causados por um ciclone extratropical em algumas cidades do Rio Grande do Sul.

Além da queda das temperaturas por uma frente fria, ventos fortes atingiram o estado. De acordo com a Defesa Civil de Porto Alegre, às 10h foram registradas rajadas de cerca de 105 km/h no Clube dos Jangadeiros, na Zona Sul da Capital. Ao menos três ruas foram bloqueadas totalmente devido a queda de árvores e postes, segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

De acordo com a CEEE Equatorial, 288 mil clientes estão sem energia elétrica em toda área de concessão. As cidades mais impactadas são Porto Alegre, Capão da Canoa, Viamão, Tramandaí e Osório.

Em Imbé, o vento arrancou o telhado de uma garagem e derrubou um poste na ponte que liga a cidade com Tramandaí.

Alerta laranja

Até o final da tarde desta segunda-feira (28), está vigente um alerta laranja para vendaval emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os ventos devem seguir variando entre os 60 km/h e os 100 km/h. Em Canguçu, no Sul do estado, o vento chegou a 102 km/h.

As áreas de maior risco são a Região Metropolitana de Porto Alegre, a Serra, o Sudeste e parte da Região Central do estado. Há possibilidade de queda de árvores, destelhamento de casas e danos em edificações.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, Cachoeira do Sul, na região Central, reportou alagamentos. Em Piratini e Rio Grande, no Sul do estado, foram registradas quedas de árvore.

No Litoral também há registro de estragos.

Como ficam os próximos dias?

Na terça-feira (29), o avanço de uma massa de ar polar derruba as temperaturas no RS. Conforme os meteorologistas, seguirá chovendo em algumas áreas do estado, devido à circulação de umidade do mar para o continente após a passagem da frente fria.

Os maiores volumes deverão ocorrer na Região Metropolitana, Litoral Norte, Serra e Norte. São previstas pancadas isoladas, sem grandes acumulados. Nas outras áreas, o sol volta a predominar.

Entre a quarta (30) e a quinta-feira (31), o tempo permanece firme em todo o estado, sem previsão de chuva. As temperaturas seguem baixas, em razão da massa de ar polar que avança pelo Sul do Brasil.

Fonte: g1 RS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2025/07:00:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...