Cidade coloca robôs nas ruas para matar 6 milhões de gatos

Uma solução radical: Conheça os robôs solares que combatem a superpopulação de gatos na Austrália. | Ilustração com IA

Descubra como a tecnologia ajuda a salvar a vida selvagem ameaçada por felinos invasores

Cidades estão adotando uma medida drástica para proteger sua fauna nativa. Diante da proliferação de gatos selvagens, os governos locais começaram a implantar robôs letais.

Esses dispositivos detectam felinos e aplicam um veneno mortal, que é ingerido durante a higiene dos animais, visando salvar espécies ameaçadas.

Diferente dos gatos domésticos que conhecemos, os gatos selvagens, considerados uma espécie invasora, causam danos significativos à vida selvagem australiana.

Assim, esta solução radical busca conter o impacto devastador que esses felinos têm. Eles ameaçam ecossistemas locais, evitando um massacre diário e protegendo a biodiversidade.

A estimativa é de que 6 milhões de gatos selvagens sejam eliminados ao longo dos próximos cinco anos. Para isso, as autoridades australianas investiram € 4,6 milhões, o equivalente a AUD 7,6 milhões, na aquisição e implantação de 15 robôs mortais.

A ameaça dos gatos selvagens na Austrália

Os gatos selvagens são felinos invasores, não animais de estimação, e representam uma séria ameaça. Desde sua chegada na Austrália, eles têm causado desequilíbrio ecológico. Isso levou à busca por soluções para proteger a vida selvagem nativa.

Ativistas podem não aceitar esta solução. Contudo, a Austrália argumenta que os gatos selvagens são um perigo imenso. Milhões desses felinos matam, em média, 186 animais por ano cada. Isso impacta gravemente as populações, justificando a medida.

Como os robôs funcionam para eliminar os gatos

Desenvolvidos pela Thylation, os robôs são movidos por energia solar. Eles usam sensores avançados para reconhecer gatos selvagens. A identificação precisa acontece pela morfologia e padrões de movimento, garantindo eficácia na detecção.

Ao avistar um gato selvagem, os robôs borrifam o gel tóxico Poison 1080. Este produto letal é ingerido pelo felino durante sua higiene. Assim, o método garante que somente o alvo seja atingido de forma eficaz e controlada.

A seletividade dos robôs é crucial. Seus algoritmos são programados para poupar espécies protegidas e gatos domésticos. Dessa forma, animais não-alvo são salvos, focando a erradicação apenas nos gatos selvagens.

O impacto da invasão felina na fauna australiana

O problema é alarmante: mais de 5 milhões de animais são mortos diariamente. Isso inclui répteis, aves, mamíferos e anfíbios. A predação dos gatos selvagens tem um vasto alcance, ameaçando seriamente o delicado ecossistema australiano.

Cerca de 120 espécies nativas estão ameaçadas. Entre elas, o numbat e o wallaby-das-rochas são exemplos. Esses animais sofrem com a predação e competição. A presença dos gatos selvagens impacta drasticamente a biodiversidade.

Os danos ambientais causados pelos felinos invasores chegam a quase 300 milhões de dólares australianos. Este valor expressa o custo de projetos de conservação. Além disso, reflete o impacto econômico da perda de biodiversidade no país.

