Cidade do interior paraense tem mais renda que metrópoles famosas

(Foto: Reprodução) – Mineração (Créditos: depositphotos.com / gwhitton)

Localizada no sudeste do Pará, Canaã dos Carajás tem se destacado no cenário nacional devido ao seu rápido crescimento econômico, impulsionado principalmente pela mineração. Entre 2010 e 2022, a população da cidade aumentou significativamente, refletindo o desenvolvimento proporcionado pelo Projeto S11D, um dos maiores complexos mineradores de ferro do mundo, operado pela Vale.

O município abriga vastas reservas de minério de ferro, o que tem alavancado sua economia. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Canaã dos Carajás está entre os mais elevados do Brasil, em grande parte devido à arrecadação proveniente da mineração. Em 2021, a cidade se destacou entre as que mais cresceram economicamente no país, segundo dados do site Bm&C News.

Qual é a importância da mineração para a cidade?

Desde sua fundação em 1994, Canaã dos Carajás passou por uma transformação econômica significativa. Originalmente, a economia local era baseada na agricultura e pecuária. No entanto, a descoberta de grandes reservas minerais mudou esse cenário, transformando a cidade em um importante polo de mineração no Brasil. Essa mudança atraiu investimentos e trabalhadores de diversas regiões, consolidando Canaã dos Carajás como um centro econômico promissor.

Investimentos em infraestrutura e qualidade de vida

A mineração não apenas impulsionou a economia, mas também permitiu investimentos em infraestrutura e serviços públicos. A cidade tem se empenhado em melhorar a qualidade de vida de seus habitantes através de:

Desenvolvimento urbano: pavimentação de ruas e planejamento urbano.

Melhorias em saúde e educação: investimentos significativos nesses setores.

Diversificação econômica: incentivo a setores como agronegócio e comércio.

Como Canaã dos Carajás se destaca no Brasil?

Canaã dos Carajás está entre as cidades com maior PIB per capita do Brasil, graças à mineração. Este setor gera um grande número de empregos diretos e indiretos, contribuindo para o crescimento econômico local. Além disso, a cidade oferece atrações naturais que atraem visitantes interessados em explorar a região.

Ecoturismo e sustentabilidade na cidade

Com o crescimento da mineração, a preocupação com o meio ambiente também aumentou. Canaã dos Carajás tem investido em práticas sustentáveis, como projetos de recuperação ambiental e reflorestamento. O ecoturismo é incentivado, promovendo a valorização da biodiversidade local e atraindo turistas interessados em experiências ecológicas.

O crescimento de Canaã dos Carajás trouxe desafios, como o aumento do custo de vida devido à alta demanda por moradia. No entanto, a cidade continua a oferecer boas oportunidades de emprego, especialmente para profissionais ligados à mineração. A infraestrutura em expansão e o crescimento dos serviços públicos tornam Canaã dos Carajás um local atraente para se viver e investir.

Fonte: Patryck Reinehr – Redação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/03/2025/14:56:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...