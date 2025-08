Cidade oficializa ‘morango do amor’ como patrimônio cultural imaterial

Senador Amaral reconhece “morango do amor” como patrimônio cultural. (Redes Sociais)

Senador Amaral (MG), uma das maiores produtoras de morango do país, reconhece doce como símbolo da cultura local e busca tombamento estadual.

O famoso “morango do amor” agora é oficialmente patrimônio cultural imaterial de Senador Amaral, no Sul de Minas Gerais. A cidade, que desponta como uma das maiores produtoras da fruta no estado, deu o título ao doce após ele vencer o concurso gastronômico do Festival de Inverno 2025 e viralizar nas redes sociais. Com a medida, o município também iniciou o processo para reconhecimento estadual.

Inspirado na clássica maçã do amor das festas juninas, o doce combina morango fresco, brigadeiro branco à base de leite em pó e uma calda vermelha crocante. Após vencer o concurso gastronômico promovido durante o Festival de Inverno, em junho, o “morango do amor” ganhou status de símbolo da cidade.

A decisão da prefeitura foi anunciada nas redes sociais, com uma publicação destacando o valor simbólico do doce: “O morango que representa amor agora também representa história e orgulho. Este é o reconhecimento que valoriza a cultura e quem planta com o coração”, diz o vídeo oficial divulgado pelo município.

O reconhecimento do “morango do amor” foi formalizado após um inventário conduzido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, que também protocolou o pedido de tombamento estadual no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG). A expectativa é que a decisão do estado saia até o fim de 2025.”Depois do concurso, o doce virou febre”, afirmou o secretario municipal de Turismo e Cultura, Evanil Emiler da Silva.

