Cidades de 2.500 anos são encontradas na floresta amazônica

Cidades teriam sido construídas pelos povos Kilamope e Upano, que habitaram a região entre 500 a.C. e 600 d.C | (Tânia Rego/ Agência Brasil)

Construções foram encontradas pela tecnologia LiDAR em mapeamento no Vale Upano

O Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), em um estudo, encontrou mais de 6 mil estruturas, ruas e praças na região do Vale Upano, no Equador. A descoberta utilizou a tecnologia LiDAR, que permite mapear estruturas ocultas sob a densa vegetação.

O pesquisador Stephén Rosain, principal autor do estudo publicado na revista científica Science, afirmou que as estruturas estavam organizadas de maneira planejada, em uma área de mais de 6 mil m².

As cidades teriam sido construídas pelos povos Kilamope e Upano, que habitaram a região entre 500 a.C. e 600 d.C. Essa descoberta muda o entendimento sobre as comunidades pré-hispânicas, que acreditavam-se ser apenas formadas por grupos nômades.

Não é a primeira vez que indícios de urbanização na Amazônia aparecem. No Mato Grosso, arqueólogos já haviam identificado aldeias circulares organizadas com praças centrais e valas de contenção, sugerindo uma rede conectada de assentamentos.

