Cidades do oeste do PA ultrapassam meta de confirmação da vacina contra aftosa

Alenquer, Belterra, Mojuí, Monte Alegre e Santarém ficaram com índices acima de 90%. Proprietários que não fizeram a confirmação serão penalizados.

A gerência regional da Agência de Defesa Agropecuária (Adepará) na região oeste do Pará divulgou nesta terça-feira (27) dados sobre a confirmação da primeira etapa de vacinação contra febre aftosa, que ocorreu de 2 a 31 de maio em vários municípios do estado. O prazo para confirmação encerrou no dia 16 de junho. Segundo o órgão, Alenquer, Belterra, Mojuí dos Campos, Monte Alegre e Santarém ultrapassaram a meta de 90% de confirmação da imunização estabelecida pelo Ministério da Agricultura.

Dados de confirmação da 1ª etapa da vacinação contra Febre Aftosa

Municípios Porcentagem Animais vacinados

Alenquer 97,89% 197.134

Belterra 99,26% 21.562

Mojuí dos Campos 98,66% 10.945

Monte Alegre 99,49% 219.800

Santarém 98,38% 101.827

Fonte: Agência de Defesa Agropecuária em Santarém

Em Santarém, das 1.932 propriedades cadastradas na Adepará, 122 não confirmaram a vacina no período estabelecido. Elas correspondem a 1.678 animais, que podem não ter sido imunizados.

Conforme o gerente regional da Adepará, André Reale, há dois tipos de inadimplentes neste grupo (com vacinação e sem vacinação) e as penalidades aplicadas podem variar, dependendo do caso. “Para aqueles que vacinaram e não justificaram a penalidade é mais branda, a multa é bem mais barata. Já para aqueles que não vacinaram a coisa muda um pouco”, explicou.

Ainda segundo o gerente, a partir de 1º junho as lojas agropecuárias só podem vender a vacina se o proprietário apresentar uma autorização atualizada expedida pela Agência. Após vacinar o rebanho, o proprietário retorna ao órgão para confirmar a imunização e receber o auto de infração.

Fator climático

Nesta primeira fase é comum o total de imunização ser menor que o da segunda fase em Santarém. O gerente regional da Adepará, André Reale, explica que isso se deve ao fato climático. “Nessa época do cheia dos rios o gado que está na várzea sai e vai para terra-firme, no planalto, ou para Alenquer, Monte Alegre, Mojuí, Belterra. Na segunda etapa eles já retornaram e os números se elevam”, explicou.

Segunda etapa 2017

Programada para ocorrer no mês de novembro, a segunda etapa de vacinação conta a febre terá algumas mudanças. Os animais de até dois anos serão vacinados normalmente, mas o rebanho com idade superior a 24 meses não será imunizado. Segundo o gerente regional, a determinação é que as vacinas sejam retiradas até 2022, não sendo mais obrigatórias.

Esta etapa de maio foi considerada como positiva, visto que as metas foram ultrapassadas com margens acima de 5%. A gerência regional espera que a próxima etapa tenha dados iguais ou superiores a primeira.

Importância da vacinação e confirmação

A Adepará reforça a importância da vacinação para que nenhuma doença comprometa os rebanhos, principalmente a febre aftosa. Além das mortes dos animais, a doença reflete também em prejuízos econômicos causados pelas barreiras comerciais com outros estados e países. Em 2016, a campanha atingiu 98.8% do rebanho de toda a região. Desde 2013 a Adepará mantém o calendário de duas etapas da campanha no estado.

