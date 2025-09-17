Cidades do Pará figuram entre as dez primeiras no “ranking de sustentabilidade fiscal” da Região Norte

Foto: Reprodução | Vista aérea de Parauapebas, sudeste do Pará

A classificação aponta Canaã dos Carajás, Barcarena, Ananindeua, Belém e Parauapebas entre as dez primeiras posições regionais no pilar de sustentabilidade fiscal

Municípios paraenses estão entre os destaques do “Ranking de Competitividade dos Municípios 2025”, divulgado no mês passado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A classificação aponta Canaã dos Carajás, Barcarena, Ananindeua, Belém e Parauapebas entre as dez primeiras posições regionais no pilar de sustentabilidade fiscal.

Segundo o levantamento, Canaã dos Carajás ocupa o primeiro lugar na Região Norte (2º no Brasil), Barcarena está na segunda posição regional (3º no Brasil), Ananindeua aparece em terceiro (4º no Brasil), Belém em quarto (5º no Brasil) e Parauapebas na sexta colocação (9º no Brasil). Outras cidades do Estado, como Santarém e Marabá, também aparecem nas primeiras posições do ranking regional.

O estudo avalia 13 pilares de competitividade, entre eles sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, acesso e qualidade de saúde e educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano e telecomunicações.

No caso do pilar de sustentabilidade fiscal, são considerados indicadores como dependência fiscal, taxa de investimento, despesas com pessoal e endividamento, que refletem os desafios e a capacidade dos municípios de manter equilíbrio financeiro e apoiar o desenvolvimento de longo prazo.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/15:08:10

