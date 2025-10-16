Cientistas criam cerveja sem álcool que embriaga sem causar ressaca

A bebida faz parte da linha SENTIA Spirits, criada em um laboratório localizado próximo a Londres, na Inglaterra. | Divulgação/Freepik

Bebida criada por laboratório no Reino Unido promete reproduzir sensação do álcool sem prejuízos físicos ou mentais.

neurocientista britânico David Nutt, diretor científico da GABA Labs, anunciou o desenvolvimento de uma cerveja que promete oferecer os efeitos de relaxamento e sociabilidade do álcool, mas sem causar ressaca ou dependência. A bebida faz parte da linha SENTIA Spirits, criada em um laboratório localizado próximo a Londres, na Inglaterra.

De acordo com Nutt, a fórmula atua diretamente sobre o neurotransmissor GABA (ácido gama-aminobutírico), responsável por reduzir a tensão e promover o relaxamento. O diferencial da bebida é que ela estimula apenas esse mecanismo, sem afetar outros sistemas cerebrais ligados à dopamina e à endorfina, que estão associados a comportamentos compulsivos e aos efeitos colaterais do consumo de álcool.

O efeito da bebida começa cerca de 10 minutos após o consumo e dura aproximadamente meia hora. A sensação é produzida por uma combinação de extratos vegetais que estimulam naturalmente a liberação de GABA no cérebro, segundo o cientista.

Linha de produtos

Atualmente, a SENTIA oferece duas versões da bebida:

SENTIA Red, com notas de maracujá, tília e rosa.

SENTIA Black, com ingredientes como anis, magnólia, laranja e cardamomo.

Cada garrafa de 500 ml custa cerca de 30 libras esterlinas (aproximadamente R$ 221). Por enquanto, a cerveja não tem previsão de lançamento no Brasil.

Cuidados no consumo

Embora a bebida não contenha álcool e não seja detectada pelo bafômetro, os criadores orientam que os consumidores evitem dirigir após o uso. O estado de relaxamento provocado pode diminuir os reflexos e afetar a atenção.

A inovação da GABA Labs vem sendo apresentada como uma alternativa para pessoas que buscam formas mais seguras de socializar e para as novas gerações, que demonstram maior preocupação com os efeitos do álcool tradicional.

