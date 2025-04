Cientistas criam teste para detectar precocemente doença de Parkinson

(Foto: Reprodução) – A equipe envolvida no trabalho assegura que o novo teste consegue distinguir os doentes de Parkinson pré-sintomáticos das pessoas saudáveis

Cientistas desenvolveram em Israel um teste sanguíneo simples e econômico capaz de detectar a doença de Parkinson antes do aparecimento de sintomas.

Em comunicado, a Universidade Hebraica de Jerusalém, que liderou o trabalho, diz que o teste “quantifica fragmentos específicos de ARN [molécula] no sangue, concentrando-se numa sequência repetitiva que se acumula nos doentes de Parkinson e num declínio do ARN mitocondrial, que se agrava à medida que a doença progride”.

Segundo a universidade, “ao medir a proporção entre esses biomarcadores, o teste oferece uma ferramenta de diagnóstico preciso, não invasivo, rápido e acessível”, permitindo “intervenções e tratamentos precoces que podem alterar o curso da doença”.

A equipe envolvida no trabalho assegura que o novo teste consegue distinguir os doentes de Parkinson pré-sintomáticos das pessoas saudáveis com uma precisão que supera a das ferramentas de diagnóstico atuais.

Os resultados foram divulgados na publicação científica Aging Nature.

A doença de Parkinson é uma patologia neurodegenerativa que afeta o controle dos movimentos e não tem cura.

Os tratamentos atuais, como medicamentos ou a cirurgia de estimulação cerebral, ajudam a melhorar os sintomas.

Os sintomas motores, como tremores, rigidez, dificuldade de andar e lentidão dos movimentos, ocorrem com a morte de células no cérebro.

O diagnóstico é feito com base na análise de sintomas.

Fonte: Mateus Souza – Agência Brasil

