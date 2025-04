Cientistas dizem ter trazido de volta à vida espécie de lobo extinta há mais de 12 mil anos

(Foto: Reprodução) – Os lobos-terríveis, conhecidos por seu porte avantajado e por inspirarem os lobos da série “Game of Thrones”, produzida pela HBO e baseada nos livros homônimos, foram recriados a partir de DNA coletado de fósseis: um dente com cerca de 13 mil anos e um crânio de 72 mil anos.

Cientistas americanos da empresa de biotecnologia e engenharia genética Colossal Biosciences anunciaram que trouxeram de volta à vida o lobo-terrível, espécie que estava extinta há mais de 12.500 anos. O marco, divulgado pela própria empresa nesta segunda-feira (7), é resultado de um complexo processo de edição genética que deu origem a três filhotes vivos — dois machos, Romulus e Remus, e uma fêmea, batizada de Khaleesi — considerados os primeiros representantes de uma espécie oficialmente desextinta.

Os lobos-terríveis, conhecidos por seu porte avantajado e por inspirarem os lobos da série “Game of Thrones”, produzida pela HBO e baseada nos livros homônimos, foram recriados a partir de DNA coletado de fósseis: um dente com cerca de 13 mil anos e um crânio de 72 mil anos. Com base nesse material genético, a Colossal Biosciences editou 20 genes de lobos-cinzentos modernos, conferindo aos novos animais traços típicos do lobo-terrível original — como mandíbulas mais fortes, pelagem espessa e clara, além de um tamanho superior ao do lobo comum.

A empresa classifica o feito como “a primeira desextinção bem-sucedida” da história. Após as modificações genéticas, embriões foram gerados e implantados em fêmeas caninas que serviram como mães de aluguel. O resultado foi o nascimento dos filhotes, agora em desenvolvimento sob cuidados especiais. Romulus e Remus têm seis meses de idade, enquanto Khaleesi — nome dado em referência à personagem Daenerys Targaryen, da série da HBO — está com dois meses.

“Embora muitas pessoas vejam esses lobos como criaturas mitológicas que só existem em um mundo de fantasia, eles têm uma rica história de contribuição para o ecossistema americano”, declarou George R.R. Martin, criador da série de livros que deu origem a “Game of Thrones” e atualmente assessor cultural da Colossal Biosciences.

A empresa também divulgou um vídeo dos filhotes uivando, publicado na rede social X. Os três animais vivem em uma reserva ecológica nos Estados Unidos, certificada pela American Humane Society. O espaço conta com zonas de interação e monitoramento em tempo real feito por drones, profissionais especializados e câmeras de segurança, garantindo bem-estar e proteção para os filhotes.

O lobo-terrível habitou o continente americano durante o Pleistoceno, entre 3,5 e 2,5 milhões de anos atrás, até sua extinção no fim da última era glacial, por volta de 13 mil anos atrás. Segundo a Colossal, esses animais podiam ser até 25% maiores que os lobos-cinzentos, o que os colocava entre os maiores predadores de sua época.

A imagem do lobo-terrível transcendeu a paleontologia e se tornou ícone da cultura pop. Além de “Game of Thrones”, a criatura aparece com frequência em jogos de RPG como “Dungeons and Dragons” e videogames como “World of Warcraft”, alimentando o imaginário coletivo em torno de sua força e imponência.

A Colossal Biosciences é a mesma empresa que conduz projetos de desextinção de outras espécies, como o mamute-lanoso. Com o avanço das tecnologias genéticas, a empresa defende que resgatar espécies extintas pode ser uma ferramenta para restaurar ecossistemas e reforçar a biodiversidade. A recriação do lobo-terrível inaugura uma nova fase desse esforço.

Fonte: Mateus Souza – Gazeta do Povo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/04/2025/16:45:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...