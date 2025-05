Cientistas japoneses cravam a data do fim do mundo

(Foto:Reprodução) – Conforme a ciência avança, é possível ter acesso a novas tecnologias que permitem que teorias possam ser comprovadas, apesar de ainda não serem verdades absolutas.

De acordo com estudos feitos pela NASA, em parceria com a Universidade de Tohoku, no Japão, a Terra tem uma contagem regressiva e foi possível projetar a data do fim do mundo. De acordo com o artigo científico, o nosso planeta deixará de ser habitável no ano 1.000.002.021.

O cálculo mostra que ainda há milhares de anos de vida para a Terra e que o planeta deixaria de existir em um futuro absurdamente distante. No entanto, o estudo é significativo para revelar outros fatores, como estará o Sol, que é fundamental para a vida, como o responsável pela extinção do que conhecemos da humanidade.

Para estipular essa projeção, os pesquisadores tiveram o auxílio de supercomputadores que indicaram como estaria a radiação solar na Terra e, conforme sua intensidade foi aumentando, o planeta foi sendo destruído lentamente.

Entenda melhor como foi feito o cálculo do fim do mundo

Os raios solares estando cada vez mais fortes, são capazes de destruir a atmosfera terrestre, especialmente a camada que mantém o oxigênio estável. Dessa forma, a vida na Terra teria seu fim, pois sem oxigênio, não é possível ter qualquer forma de vida complexa. Apesar de parecer um enredo de ficção científica, o estudo apontou que essa mudança não será repentina e o aumento da temperatura seria gradual, com os oceanos sentindo os efeitos e evaporando.

Por ocorrer aos poucos, quando chegar o “dia oficial” do fim da Terra, o planeta já estaria totalmente inabitável para humanos e animais. Projeções mostram que apenas formas de vida extremófilas, capazes de sobreviver a ambientes hostis, poderiam ser encontradas.

Fonte:diariodocomercio e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/05/2025/14:00:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...