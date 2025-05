Cinco apostas do Pará faturam R$ 26 mil cada na quina da Mega-Sena

Foto: Reprodução | As dezenas sorteadas foram: 02 – 04 – 14 – 18 – 22 – 44.

O concurso 2.862 da Mega-Sena foi realizado na noite de terça-feira, 13 de maio de 2025, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 51.872.800,07 para quem acertasse as seis dezenas. As dezenas sorteadas foram: 02 – 04 – 14 – 18 – 22 – 44. A expectativa em torno do sorteio mobilizou milhões de apostadores em todo o Brasil, reforçando o papel da Mega-Sena como a principal loteria do país. Não houve ganhadores e o prêmio acumulou em R$ 60 milhões. Um total de 139 apostas fizeram a quina e cada uma vai embolsar R$ 26.070,20. Cinco delas são do Pará: quatro de Belém e uma de Ananindeua.

Além de divulgar os números sorteados, este artigo traz informações detalhadas e atualizadas sobre como funciona a Mega-Sena, instruções para apostar (presencialmente e online), valores oficiais das apostas, probabilidades matemáticas corretas, prazos e procedimentos para resgate de prêmios, além do destino social dos recursos arrecadados. Tudo com base exclusiva em dados da Caixa Econômica Federal, operadora oficial das loterias no Brasil.

Como funciona a Mega-Sena: regras, formatos de aposta e prêmios

A Mega-Sena é considerada a loteria mais popular do país, com sorteios regulares às terças, quintas e sábados. O jogo consiste em marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal vai para quem acerta todas as seis dezenas sorteadas, mas também há prêmios para quem acerta cinco (quina) ou quatro números (quadra).

Tipos de aposta e valores atualizados (2024):

Aposta Simples (6 dezenas): R$ 5,00

7 dezenas: R$ 35,00

8 dezenas: R$ 140,00

9 dezenas: R$ 420,00

10 dezenas: R$ 1.050,00

11 dezenas: R$ 2.310,00

12 dezenas: R$ 4.620,00

13 dezenas: R$ 8.580,00

14 dezenas: R$ 15.015,00

15 dezenas (máximo): R$ 22.522,50

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2025/07:52:23

