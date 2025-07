Cinco casos de violência doméstica são registrados em Marabá durante o fim de semana

(Foto: Reprodução) – Os registros foram feitos em diferentes bairros da cidade, envolvendo agressões físicas, ameaças e danos materiais.

Entre os dias 19 e 20 de julho, cinco mulheres procuraram a Polícia Militar em Marabá para denunciar episódios de violência doméstica praticados por companheiros ou ex-companheiros. Os registros foram feitos em diferentes bairros da cidade, envolvendo agressões físicas, ameaças e danos materiais.

No Bairro da Paz, uma mulher relatou que teve sua residência invadida pelo ex-companheiro, identificado como Adriano Alves Castro. Ele teria quebrado objetos da casa, levado documentos pessoais, um aparelho celular e uma caixa de som. A vítima também informou ter sido agredida fisicamente. O suspeito foi localizado pela polícia ainda com os objetos e confessou os fatos, sendo conduzido à delegacia.

Outro caso foi registrado no Delta Park, onde uma mulher apresentava escoriações pelo corpo e relatou ter sido agredida pelo marido, Erisvaldo Gomes Matos. A Polícia Militar constatou que o homem aparentava sinais de embriaguez. Apesar das lesões visíveis, ele negou as agressões. Foi encaminhado à unidade policial para as providências cabíveis.

Na Marabá Pioneira, uma mulher denunciou ter sido agredida por Leonardo Lopes Mendonça durante a madrugada, nas proximidades da Praia do Tucunaré. A vítima apresentava arranhões no rosto e uma lesão no olho. O suspeito foi encontrado em estado alterado e levado para a delegacia. No mesmo dia, na Folha 29, uma mulher foi socorrida com hematomas na região dos olhos e relatou ter sido agredida após discussão com o companheiro, Alberi dos Santos Silva. O homem também teria demonstrado agressividade contra a guarnição, sendo contido com algemas.

O último caso ocorreu no Residencial Magalhães, onde um homem, identificado como Roberth Christian Silva Freitas, foi acusado de agredir a ex-esposa e ameaçá-la de morte caso fosse preso. A polícia foi acionada por vizinhos e realizou a detenção do suspeito.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Três suspeitos foram autuados em flagrante e permaneceram presos. Nos demais casos, inquéritos foram instaurados para apuração das denúncias. A Polícia Militar reforça a importância de registrar ocorrências e orienta que qualquer situação de violência doméstica pode ser denunciada por meio do número 190.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/07/2025/18:00:33

