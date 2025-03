Cinco donos de empresas de internet são presos em operação contra facção no Ceará

Foto: Divulgação – SSPDS | Cinco proprietários de empresas provedoras de internet acabaram presos em flagrante, na Operação Strike, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) nesta quarta-feira (12). Policiais civis ainda cumpriram 12 mandados de prisão contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e 37 mandados de busca e operação – sendo 14 contra empresas provedoras de internet.

Os responsáveis pelas empresas alvos de busca e apreensão foram levados à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), para prestar depoimento, junto do material apreendido na Operação.

Os investigadores constataram que sete empresários deviam ser presos em flagrante pelos delitos de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação (o que é previsto na Lei nº 9.472/1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações no Brasil), que tem pena prevista de 2 a 4 anos de detenção; ou de receptação (por estarem na posse de material roubado), que tem pena prevista no Código Penal de 1 a 4 anos de reclusão.

A identidade dos suspeitos não foi divulgada. A Draco irá aprofundar as investigações para analisar se as 14 empresas investigadas tinham alguma ligação criminosa com a facção Comando Vermelho, já que elas estavam autorizadas a funcionar em áreas que o CV proibiu o acesso de outras empresas e até atacou veículos e prédios.

Alvos da Operação Strike

Doze suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos, nesta quarta-feira (12), durante a operação Strike, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) com objetivo de coibir ataques a empresas de internet em cidades do Estado. Entre eles, dois homens são apontados como chefes da organização criminosa.

As ações foram conduzidas em Fortaleza, Caucaia, Horizonte e São Gonçalo do Amarante. Na operação desta quarta, a PCCE contou com o apoio das coordenadorias de Inteligência (Coin) e Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Os dois líderes de facção são suspeitos de participação e de liderar um esquema que realizava a extorsão de empresas provedoras de internet, na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Com o aumento dos casos de ataques, um grupo especial de investigação foi criado no último sábado (8), pelo governador Elmano de Freitas, para investigar, identificar e prender os autores dos crimes.

“Nós já vinhamos investigando organizações criminosas e intensificamos, através do grupo criado, um grupo especial envolvendo a Draco, a divisão de homicídios, Lavagem de Dinheiro e a nossa Inteligência, além de outros setores das nossas instituições para agilizar essas investigações, identificar essas pessoas e indiciá-las, representar pela prisão, pelas buscas e apreensões”, apontou o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, durante entrevista coletiva para divulgar detalhes da operação.

Fonte: Diário do Nordeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/15:09:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...