Cinco homens são presos pela morte de jovem sergipano no Mato Grosso

O corpo da vítima foi encontrado na zona rural do município de Água Boa, no Mato Grosso (Foto: PJC-MT)

Cinco criminosos foram presos pelo homicídio e ocultação do cadáver de um jovem sergipano, de 18 anos, que estava desaparecido. A ação policial ocorreu na última terça-feira, 12, no estado do Mato Grosso.

Segundo a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (PJC-MT), as investigações iniciaram no dia 07 de fevereiro, após a polícia ser acionada pelo desaparecimento do jovem. Conforme o apurado, o sergipano foi ao Mato Grosso junto ao seu pai, ambos trabalhavam em uma empresa de manutenção de asfalto na cidade de Nova Nazaré.

Ainda de acordo com a PJC-MT, a vítima foi executada por membros de uma facção criminosa que suspeitaram que o sergipano pertencia a uma facção rival e pelo envolvimento com a companheira de um criminoso. Além disso, as investigações indicaram que outro homem estava sendo mantido em cativeiro, mas foi solto por não estar envolvido com os rivais da facção.

O delegado Mateus Soares Augusto, responsável pelo caso, afirmou que o jovem foi assassinado de forma cruel. Além disso, o policial informou que a outra vítima manteve o silêncio durante as investigações por medo da organização criminosa.

Com a identificação dos suspeitos, três investigados foram presos em cumprimento de mandado, enquanto os outros dois foram presos em flagrante. Após a prisão, os criminosos confessaram o crime e informaram que enforcaram a vítima com um lençol e enterraram seu corpo com a ajuda de outro faccionado.

A ação policial resultou também na localização do corpo da vítima, que estava enterrado na zona rural do município de Água Boa. Além da apreensão da arma de fogo, drogas e dinheiro obtido pelo tráfico.

Fonte: Com informações da PJC-MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/14:16:35

