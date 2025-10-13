Cinco pessoas ficam feridas após queda de helicóptero em Los Angeles

Foto:Reprodução | Cinco pessoas ficaram feridas após um helicóptero cair na tarde deste sábado (11), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com informações da NBC News, o acidente aconteceu em uma área residencial, e as causas da queda ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

Duas pessoas que estavam a bordo foram retiradas em segurança, enquanto outras três, que se encontravam no solo, ficaram feridas após o impacto.

Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região, mas até o momento não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia de Los Angeles isolaram a área e seguem no local realizando os trabalhos de perícia.

VEJA VÍDEO:

Fonte: NBC News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/10:29:24

