Cinco réus são julgados por assassinato brutal na comunidade de Boim, em Santarém

Júri popular acontece no Fórum de Justiça de Santarém — Foto: Kamila Andrade/g1

Julgamento de acusados do crime cometido começou nesta quinta (31) e pode se estender até sexta-feira (1º).

Cinco réus acusados de participação em um assassinato brutal ocorrido em 2017 na comunidade de Boim, região de rios de Santarém, oeste do Pará, são julgados pelo Tribunal do Júri no Fórum da Comarca do município. O júri popular começou nesta quinta-feira (31).

No banco dos réus estão Rosiney Fernandes, Gracildo da Silva, Pedro da Silva, Carlinho e Gico. Eles respondem pela morte de Anderson Mateus de Oliveira Pedroso, de 22 anos, assassinado na madrugada de 6 de novembro de 2017 com diversos golpes de arma branca. O corpo foi encontrado por moradores nas proximidades do Microssistema de Abastecimento de Água da comunidade, com corte na garganta e múltiplas perfurações.

Segundo o inquérito policial, os cinco acusados participaram ativamente da execução, desferindo golpes de faca contra a vítima. O crime teria sido motivado por uma suposta acusação feita por Anderson contra Pedro da Silva, apontado como autor de violência contra uma mulher.

A cena do crime causou comoção: o corpo de Anderson foi descoberto às margens da Travessa Urbelino Serique, em um cenário que evidenciava a brutalidade do ataque.

A sessão do júri pode durar o dia inteiro e se estender até sexta-feira (1º), a depender do número de testemunhas ouvidas e da duração das falas da acusação e da defesa.

