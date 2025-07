Cinco toneladas de pescado transportadas irregularmente são apreendidas no Pará

(Foto>Divulgação) – Uma ação de fiscalização da Base Fluvial Antônio Lemos, vinculada a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) na última sexta-feira (4), resultou na apreensão de 5 toneladas de pescado transportado de forma irregular em um ferry boat que navegava pelo Rio Tajapuru, em Breves, com origem de Manaus (AM).

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, reforça a importante estratégia de fiscalização na malha fluvial que tem garantido resultados positivos.

“Desde a instalação estratégica da Base Antônio Lemos localizada no Rio Tajapuru, que é uma rota principal de tráfego de embarcações de passageiros e cargas, os resultados tem sido muito positivos no combate a qualquer tipo de crime. Dessa vez, por exemplo, o transporte irregular de 5 toneladas de pirarucu foi detectado imediatamente durante abordagem a uma embarcação, configurando crime ambiental. Então a ação, mais uma vez, demonstra a atenção redobrada e as buscas minuciosas realizadas diariamente, para que qualquer ilícito e a população saiba que o estado, por meio do sistema de segurança segue presente na região, enfrentando a criminalidade e garantindo a segurança tanto dos que utilizam essas rotas como de quem mora na área”, disse o titular da Segup.

Segundo informações da equipe policial, durante abordagem no âmbito da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, na embarcação “Capacidade”, que tinha como destino a capital Belém, os agentes iniciaram a fiscalização nos veículos transportados na embarcação, quando sentiram um forte cheiro típico de peixe salgado em uma das carretas.

Diante da suspeita, o condutor do veículo foi interrogado sobre a carga e informou que transportava apenas alguns quilos para consumo. Entretanto, ao ser determinado que o mesmo desamarrasse a lona para verificação do material, ele confessou estar conduzindo 5 toneladas de pirarucu salgado, sem a documentação necessária. Portanto, o pescado e carreta foram apreendidos, e junto ao condutor, conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de Breves para procedimentos cabíveis no âmbito da Lei 9.605/98 de Crimes ambientais.

A ação foi integrada por agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública e Policiais Militares do Batalhão de Polícia Ambiental e Companhia Independente de Polícia Fluvial.

Fonte:Jornal Folha do Progresso com informações da SEGUP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/07/2025/09:01:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...