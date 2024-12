Cinco traficantes do Pará são mortos durante Operação da Polícia Civil no RJ

Foto: Reprodução | Cinco suspeitos foram mortos durante uma operação da 124ª DP (Saquarema), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em Saquarema, na Baixada Litorânea, no último domingo (22). A ação visava a reprimir a expansão de pontos de vendas de droga na cidade. Segundo a Polícia Civil, os criminosos eram três mulheres e dois homens, todos do Pará. Entre os mortos está o chefe do grupo, Washington Pereira Rodrigues, conhecido como Parazinho.

A investigação, feita ao longo de três meses, aponta que os criminosos pretendiam expandir “bocas” pela região de Jaconé, onde teriam invadido um sítio, numa região de mata, e estavam aterrorizando moradores.

Na ação, foram apreendidas pistolas com kit Roni, rádios comunicadores, munições de diversos calibres, anotações do tráfico e farta quantidade de material entorpecente. Além dos mortos, um agente foi ferido sem gravidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que operação segue em andamento para a captura de um integrante que fugiu durante a operação.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2024/17:43:33

