Circo Celestia, o maior em turnê no Brasil, chega a Marabá

(Foto: Reprodução) – Trupe convida o público marabaense a uma experiência imersiva e grandiosa, à altura de espetáculos internacionais

O brilho do picadeiro, as acrobacias que desafiam a gravidade e a magia que só o circo pode oferecer estão prestes a tomar conta de Marabá. A cidade se prepara para receber o renomado espetáculo do Circo Celestia, uma produção que já arrebatou plateias em Las Vegas e agora promete uma temporada inesquecível a partir do dia 22 de agosto.

Com a direção da lendária família Stevanovich, a mesma por trás do consagrado Grupo Cirque Amar, este não é apenas um show, mas uma experiência imersiva. A grandiosidade começa antes mesmo de a lona se abrir: são mais de 200 profissionais, 40 carretas e 800 toneladas de equipamentos, que erguem uma estrutura imponente de 15 mil metros quadrados em plena Rodovia Transamazônica, na área do Estação Show (antigo Stop Todde).

A tenda, climatizada para receber confortavelmente até 1.900 pessoas por sessão, é um convite para o público mergulhar em um mundo onde a fantasia se mistura com a realidade. A praça de alimentação e os banheiros modernos são um bônus que garantem conforto total para aqueles que buscam diversão para toda a família.

O espetáculo é uma montanha-russa de emoções. A plateia é transportada por uma jornada de tirar o fôlego, com trapezistas que voam pelos ares, mágicos que desafiam a lógica, equilibristas que nos fazem prender a respiração e palhaços que arrancam gargalhadas. Mas o ponto alto, o que realmente faz o coração bater mais forte, é o freestyle motocross, uma atração exclusiva que eleva a adrenalina ao máximo.

O público de Marabá terá a chance de ver de perto o talento do campeão mundial Jonilson Silva, um brasileiro que faz da motocicleta em uma extensão do seu corpo, realizando manobras impensáveis. E para os amantes da tradição, o Globo da Morte promete o mesmo impacto e emoção, transportando a plateia para um momento de pura adrenalina.

O Circo Celestia já passou por capitais como Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém. Agora, Marabá entra para a lista de cidades que já se renderam ao encanto desse verdadeiro espetáculo. Os ingressos serão vendidos em breve, pela internet, no site circocelestia.com.br.

Serviço – Circo Celestia

Local: Estação Show, Rodovia Transamazônica (antigo Stop Todde)

Capacidade: 1.900 pessoas por sessão

Início das apresentações: 22 de agosto (sexta-feira), às 20h30

Programação de sessões:

De segunda a sexta-feira – 20h30

Sábados e domingos – 16h, 18h e 20h30

Ingressos: disponíveis pelo site circocelestia.com.br ou presencialmente na bilheteria do circo

Contato para imprensa: Tay Marquioro | taymarquioro@gmail.com | (94) 98179-0304

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/16:12:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...