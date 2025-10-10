Círio 2025: Aeroporto de Belém deve movimentar 70 mil passageiros nos próximos 5 dias

Foto: Reprodução | Estão previstos 461 voos comerciais, 10% a mais em comparação ao mesmo período do ano passado

Milhares de turistas e devotos desembarcam na capital paraense durante o Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do mundo. Somente no Aeroporto Internacional de Belém (Val-de-Cans), estão previstos 461 voos comerciais e a movimentação de mais de 70 mil passageiros, entre os dias 9 e 13 de outubro, o que representa um aumento de 10% em comparação ao mesmo período de 2024, quando o terminal registrou 63.596 viajantes.

As informações foram divulgadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), que destacou os investimentos direcionados ao termina, em parceria com a concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA). As obras de ampliação e modernização da infraestrutura aeroportuária buscam garantir mais conforto, agilidade e segurança durante o período do Círio.

Na Fae 1-B do contrato de concessão, o aeroporto recebeu R$ 450 milhões em investimentos para implementação de melhorias nas áreas operacionais, salas de embarque e sistemas de segurança, em um plano que também contempla a preparação da cidade para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, no mês de novembro.

Segundo o Ministério dos Portos e Aeroportos, o objetivo é deixar um legado de infraestrutura moderna e eficiente para Belém e toda a Região Norte. “Os investimentos em portos e aeroportos da Região Norte representam não apenas melhorias pontuais na infraestrutura, mas um passo decisivo para o desenvolvimento integrado da Amazônia. Cada obra entregue amplia a conectividade, fortalece o turismo e cria novas oportunidades para a população”, o titular da pasta, Silvio Costa Filho.

“Com os investimentos recentes, o aeroporto e a cidade estão prontos não apenas para receber os devotos da 233ª edição do Círio, mas também para projetar Belém como referência em mobilidade, sustentabilidade e hospitalidade na Amazônia”, acrescentou o ministro.

Para atender ao aumento na demanda, 20 voos extras foram programados com destinos para Macapá (AP), Brasília (DF), Guarulhos (SP) e Galeão (RJ), ampliando a conectividade aérea da capital e facilitando o acesso de turistas e peregrinos de diferentes regiões do país.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/14:43:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...