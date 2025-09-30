Círio de Nazaré: Aeroporto Internacional de Belém espera movimentação 10% maior que de 2024
Foto: Reprodução | 70 mil viajantes são esperados em 461 voos comerciais previstos entre os dias 9 e 13 de outubro.
Sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), o Aeroporto Internacional de Belém está preparado para receber o volume extra de passageiros que vão participar da 233ª edição do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações católicas do Brasil e do mundo, prevista para o segundo domingo do próximo mês de outubro. Entre os dias 9 e 13, a expectativa é de que mais de 70 mil viajantes sejam atendidos, entre embarques, desembarques e conexões, nos 461 voos da aviação comercial previstos.
A estimativa para o período da festividade religiosa é 10% superior em comparação ao fluxo registrado no mesmo período em 2024, que foi de 63.596 passageiros. Para atender a demanda extra de turistas, a Gol Linhas Aéreas disponibilizou 20 voos extras para Macapá (AP), Brasília (DF), Guarulhos (SP) e Galeão (RJ). Horários, datas e valores das passagens podem ser verificados no site da companhia aérea.
De acordo com Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, a conclusão dos investimentos previstos na Fase 1-B do contrato de concessão vai permitir uma nova experiência de viagem aos passageiros que chegarão para participar da celebração. “É uma satisfação poder receber, com ainda mais eficiência, conforto e segurança, milhares de turistas que vão participar de uma das maiores celebrações católicas do mundo. Com investimentos da NOA da ordem de RS 450 milhões, elevamos de forma significativa a qualidade da experiência no Aeroporto Internacional de Belém, que está preparado não apenas para grandes eventos, como o Círio e a COP 30, mas também para garantir um legado para os próximos anos de crescimento do turismo, da economia e da mobilidade aérea na região norte”, avalia.
Com investimentos da ordem de R$450 milhões, o Aeroporto Internacional de Belém recebeu um conjunto de melhorias que contemplam tanto o terminal de passageiros, que está mais amplo, moderno e funcional, com a expansão do mix comercial, além de incrementos importantes para ampliação da capacidade, da eficiência e da segurança das operações aéreas, consolidando um novo momento para a mobilidade aérea na região norte do país.
Fonte: MOV Comunicação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/13:22:47
