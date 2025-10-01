Círio Fluvial de Nossa Senhora da Conceição, em Santarém, terá percurso mais curto em 2025

Círio Fluvial de Nossa Senhora da Conceição 2023 — Foto: Kamila Andrade/g1

Coordenação confirma realização do Círio Fluvial para 9 de novembro, mesmo dia do Enem, e reforço da parceria com a Marinha.

O Círio Fluvial de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Arquidiocese de Santarém, oeste do Pará, terá um percurso mais curto no ano de 2025. A informação foi confirmada por Amauri Aguiar, membro diretoria da festa.

A data do Círio Fluvial de 2025 será no dia 9 de novembro, um domingo, mesmo dia da prova do Enem, com saída às 15h do Terminal Hidroviário de Santarém. O trajeto será mais curto, contemplando toda a orla da cidade, encerrando com celebração na Catedral Metropolitana de Santarém.

Em 2024, o Círio Fluvial teve início na vila de Alter do Chão. Apesar da mudança no trajeto, Amauri garantiu que a comunidade católica da vila não ficará de fora da programação. Ele destacou a receptividade da população local e a integração com as comunidades da região do Eixo Forte, como Cucurunã, São Brás, Irururama, Santa Luzia e São Pedro que também serão contempladas.

Amauri também destacou que apenas algumas romarias e procissões destinadas a segmentos específicos da comunidade católica podem, eventualmente, ter ajustes de datas. Porém, nos últimos anos, isso não tem ocorrido com frequência. O que vem acontecendo, são adequações técnicas e financeiras, como a reformulação do Círio Fluvial, que exige grande estrutura e apoio das forças militares e de segurança.

Ele ressaltou que a Marinha desempenha papel fundamental na condução do evento, garantindo segurança e apoio logístico, apesar da complexidade da operação fluvial. “Nós conseguimos manter a tradição, tanto da realização do Círio Fluvial quanto da parceria com a Marinha, que sempre dá um suporte gigantesco para que tudo ocorra em segurança”, observou.

Amauri também destacou a parceria irrestrita com os órgãos de segurança, que ajudam na definição de horários, trajetos e estratégias para oferecer tranquilidade aos romeiros e promesseiros. De acordo com ele, reuniões já foram realizadas e ajustes técnicos feitos para garantir que cada celebração ocorra dentro da normalidade.

Com os ajustes já definidos, a organização garante que o evento seguirá preservando a fé, a tradição e a segurança, elementos que sustentam a grandiosidade da festividade mariana na região.

