Clássicos estaduais agitam quartas de final da Copa do Brasil

Flamengo 0 x 1 Galo pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Gol do Galo marcado por Cuello. — Foto: Pedro Souza / Atlético

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam no Mineirão, enquanto Vasco e Botafogo disputam outra vaga na semifinal; Corinthians pega o Athletico-PR e Fluminense encara o Bahia.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, na manhã desta terça-feira (12), o sorteio que definiu os duelos das quartas de final da Copa do Brasil 2025. As partidas de ida estão previstas para a semana de 27 de agosto, e as de volta, para a semana de 11 de setembro. Além disso, a entidade também definiu o chaveamento até a final do torneio, nos dias 2 e 9 de novembro.

O vencedor do clássico mineiro enfrentará, na semifinal, quem se classificar entre Corinthians e Athletico-PR. No outro lado da chave, o ganhador do duelo carioca entre Vasco e Botafogo terá pela frente Fluminense ou Bahia. As semifinais serão em 5 e 19 de outubro.

Cada clube que chegou às quartas de final já garantiu R$ 4.740.750. As cotas para as próximas fases são as seguintes:

Semifinal: R$ 9.922.500

Vice-campeão: R$ 33.075.000

Campeão: R$ 77.175.000

Confrontos definidos

Os times em negrito vão decidir a classificação em casa.

Cruzeiro x Atlético-MG

Corinthians x Athletico-PR

Botafogo x Vasco

Fluminense x Bahia

