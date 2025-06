Claudia Leitte, Mari Fernandez e mais: confira as atrações do Veraneio 2025 de Marabá

(Foto: Reprodução) – A agenda oficial divulgada nas redes sociais traz cinco grandes nomes da música brasileira que irão se apresentar ao longo do mês de julho.

A cidade de Marabá, localizada na região sudeste do Pará, se prepara para realizar o que promete ser o maior Veraneio dos últimos anos. A temporada de praias, tradicionalmente realizada às margens do rio Tocantins, contará em 2025 com uma programação repleta de atrações nacionais, que vão desde o sertanejo até o axé e o forró eletrônico.

A agenda oficial divulgada nas redes sociais traz cinco grandes nomes da música brasileira que irão se apresentar ao longo do mês de julho. A abertura será com a cantora Mari Fernandez, no domingo (6/7), seguida por Léo Foguete na sexta-feira (11/7), Bell Marques no sábado (12/7), Eduardo Costa no sábado (19/7) e, encerrando a temporada, Claudia Leitte no domingo (27/7).

A expectativa da Prefeitura e da população é que o Veraneio 2025 marque uma retomada histórica do evento, com grande público, geração de renda e valorização da cultura local. Marabá deve receber milhares de visitantes de outras cidades e estados, fomentando o turismo regional e o comércio informal nas praias mais conhecidas da cidade, como a Praia do Tucunaré.

Com a confirmação das atrações, o município se consolida como um dos principais polos turísticos do verão amazônico.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/14:28:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...