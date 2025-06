Cliente dá gorjeta de R$ 27 mil por engano e loja nega devolução

Foto: Reprodução | Imagine que você entra em uma loja, compra alguns itens e, em vez de deixar uma gorjeta de US$ 5 (cerca de R$ 27), descobre mais tarde que três zeros foram adicionados à sua conta. A gorjeta de US$ 5 (R$ 27 mil) acabou de virar US$ 5.000 e a transação “não pode ser anulada”.

Foi o que aconteceu com a professora Linda Mathiesen, que mora na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela sofre com um problema no ombro e foi a uma loja de vapes em San Bruno para comprar “gel de alívio de CBD” para diminuir a dor.

Os recibos mostram que o valor total da sua compra foi de US$ 129,28, e então, Linda decidiu deixar uma gorjeta. A professora era mais baixa que o caixa e acreditou ter deixado uma gratificação de US$ 5.

“Ele disse para inserir uma gorjeta — então eu inseri… Digitei o que pensei serem apenas dois zeros. Acabou sendo três zeros”, disse Mathiesen. “Mas não tem ponto decimal… Eu pensei: ‘ESPERA! Quero apagar isso!’”

Em vez de anular a transação, os recibos mostram que o atendente da loja processou o valor de US$ 5.000.

Loja negou devolução do valor

Mathiesen diz que implorou para que o funcionário revertesse o caso, mas a princípio ele alegou que “não conseguia”.

“Ele disse que não sabia como”, disse Linda, acrescentando que o balconista afirmou mais tarde que a loja nunca recebeu o dinheiro. No entanto, não foi isso que seus extratos bancários mostraram.

“Ele nunca apagou nada!”, disse Mathiesen. “Fiquei furiosa”.

A professora de educação especial vive com renda fixa e ficou em pânico após o engano. “Quem faria isso?”, perguntou Mathiesen. “Tipo, 5.000 dólares?! Eu não tenho esse dinheiro!”

Questionada por Stephanie Sierra, jornalista do programa 7 On Your Side, sobre quantas vezes Linda tinha tentado contato com a loja Wells Fargo, a professora afirmou: “22 vezes… cada vez, duas horas no telefone”.

Contestação da transação levou mais de 1 ano

Mathiesen tentou contestar a transação no mesmo dia em que tudo aconteceu. Após dezenas de tentativas de contato com a empresa, ela afirma que o banco não fez nada.

Os registros mostram que o Wells Fargo tentou encerrar o caso oito meses depois, alegando que “já havia passado muito tempo”.

De acordo com o Wells Fargo, as contestações normalmente precisam ser registradas em até 60 dias a partir da data da transação.

O banco afirmou oferecer “proteção de responsabilidade zero” para proteger os consumidores de transações fraudulentas que são reportadas prontamente.

Mas nada disso aconteceu para Linda, cliente do Wells Fargo há 30 anos. “Liguei para eles literalmente cinco minutos depois de chegar da loja”, disse Mathiesen.

Em vez disso, quase um ano depois, a transação continua a perturbá-la.

Ela vive em meio a uma pilha de papelada — agora enfrentando o pagamento de juros sobre a gorjeta exagerada.

“Comecei a chorar… Sou mãe solteira, tenho dois filhos adultos… e expliquei a eles: ‘Desculpem’”, disse ela, emocionada.

“Meu filho vai se formar na faculdade na semana que vem… e eu não consigo nem comprar nada para ele porque tenho US$ 5.000 pendentes… agora são US$ 5.500!”

A reportagem do 7 On Your Side entrou em contato com o Wells Fargo para obter mais informações, e o banco respondeu rapidamente a Mathiesen, prometendo reembolsar o valor total de US$ 5.000 da gorjeta mais juros.

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2025/14:12:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...