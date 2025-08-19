Cliente é assassinado a tiros dentro de bar em Novo Repartimento (PA)

Foto: Ilustração | De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local, ambos usando capacetes, e efetuaram vários disparos contra a vítima

Dinailson de Jesus Oliveira, de 34 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (17) no Projeto de Assentamento São Geraldo, na Vila Cachoeirinha, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará.

O crime, que ocorreu por volta das 18h, está sendo investigado pela Delegacia de Polícia do município.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local, ambos usando capacetes, e efetuaram vários disparos contra a vítima, que estava em um bar.

Os tiros atingiram principalmente o rosto de Dinailson, que não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu em frente ao estabelecimento. Em seguida, os atiradores fugiram em alta velocidade, sem deixar pistas.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local ainda na noite de domingo para dar início às investigações, que buscam esclarecer a motivação do crime e identificar os responsáveis.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181).

A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Fonte: O Liberal/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...