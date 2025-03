Cliente e frentista trocam socos em posto de gasolina na Serra, em ES

Cliente teria saído sem pagar do posto | Foto: Reprodução/Videomonitoramento

Imagens mostram o momento da confusão. O cliente sai da loja de conveniências do posto e começa a discutir com o frentista.

Um cliente e um frentista de um posto de gasolina em Chácara Parreiral, na Serra, em Espirito Santo , se envolveram em uma confusão e trocaram socos no estabelecimento.

Imagens de videomonitoramento do posto mostram o momento da confusão. O cliente sai da loja de conveniências do posto e começa a discutir com o frentista.

Em determinado momento, o cliente parece tentar intimidar o funcionário, que o empurra. Logo depois, o frentista desfere um soco no homem.

O cliente então desfere diversos socos no frentista, que cai ao chão. Logo depois, o homem entra no carro e vai embora do local.

Cliente teria saído de posto sem pagar

O cliente envolvido na briga teria abastecido o carro e ido embora do posto sem pagar pelo serviço. O caso foi registrado por câmeras de videomonitoramento do estabelecimento.

No dia, o homem teria dito aos funcionários do posto que deixaria um documento com eles para acertar o serviço, de acordo com o frentista envolvido na confusão.

Veja o vídeo:

“Ele queria deixar um documento, documento não é dinheiro, cartão e nem nada. Nós não podemos receber nenhum tipo de documento, de objeto e nem nada se o cliente não paga. A gente tem que pagar do nosso bolso ou fazer uma ocorrência para não pagar o valor”, relatou.

Segundo o frentista, a briga teria ocorrido dias depois, quando o cliente retornou ao posto. Ele teria dito ao funcionário que não pagaria a conta pendente.

Ele teria se dirigido à loja de conveniência do posto e logo depois teve início a confusão entre os dois.

“Ele chegou e já falou comigo que não ia pagar, que se eu quisesse chamar a polícia, era para chamar. Aí começou, ele foi lá dentro do posto pegar alguma coisa na geladeira, uma bebida. Ele acabou não pegando e voltou já me agredindo. Eu tentei empurrar ele para não me dar um soco de frente. Eu empurrei ele e também dei um soco, depois que eu me afastei ele me deu outro soco e me derrubou”, contou.

Após a briga, o funcionário foi transferido para outro posto, em um local diferente, para a própria segurança.

O cliente envolvido na confusão, segundo funcionários, teria retornado ao estabelecimento para pedir desculpas.

“Eu quero que ele pague, porque é uma humilhação eu passar por isso no meu local de trabalho. Eu tenho 53 anos, uma filha de 13, não preciso passar por isso. Ele me agrediu”, disse o frentista.

Fonte: Ana Carolini Mota, da TV Vitória/Record e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/16:13:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...