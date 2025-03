Clientes do Nubank são surpreendidos com mudanças

Nubank enviou mensagens aos clientes sobre mudança | Divulgação

Mudanças no cartão Ultravioleta exigem maior investimento para isenção.

O Nubank, uma das principais fintechs do Brasil, anunciou uma revisão nas condições para isenção da anuidade do seu cartão Ultravioleta. A partir desta quarta-feira (5), os clientes precisarão manter um investimento mínimo de R$ 100 mil na plataforma para não pagarem a taxa anual, um aumento significativo em relação ao limite anterior de R$ 50 mil.

Essa mudança reflete o objetivo do Nubank de alinhar os benefícios do cartão a um perfil de clientes com maior capacidade financeira, oferecendo vantagens como cashback de 1% em todas as compras, acesso a salas VIP em aeroportos e um programa de recompensas atrativo.

A anuidade do Ultravioleta é de 12 parcelas de R$ 49, mas pode ser isenta caso o cliente atinja o requisito de investimento ou faça gastos mensais superiores a R$ 5 mil.

A implementação da nova política ocorrerá de forma imediata. No entanto, os clientes atuais terão seis meses para se adaptar às novas condições. Durante esse período, serão informados sobre a mudança e poderão reorganizar suas finanças de modo a continuar aproveitando os benefícios do cartão.

A atualização pode representar um desafio para alguns usuários, que precisarão considerar se conseguem atingir o novo requisito de investimento. No entanto, a alternativa de isenção por meio de gastos mensais de R$ 5 mil ainda se mantém como uma opção para aqueles que preferem não elevar seus investimentos.

A medida visa otimizar a base de clientes do Ultravioleta, oferecendo um produto mais exclusivo para aqueles com maior poder aquisitivo, sem deixar de considerar as alternativas de isenção para clientes que mantenham um bom nível de consumo.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2025/09:00:19

