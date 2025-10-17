Clientes trocam socos durante briga por pegador de pão em supermercado; vídeo

Clientes brigaram por um pegador de pão, em supermercado de Aparecida de Goiânia, no Dia Mundial do Pão — Foto: Reprodução

Imagens feitas por testemunhas mostram o momento da confusão, que envolveu até uma criança. Caso aconteceu em uma loja de Aparecida de Goiânia no Dia Mundial do Pão.

Uma briga entre clientes por causa de um pegador de pão gerou uma confusão generalizada em um supermercado em Aparecida de Goiânia. As agressões aconteceram na quinta-feira (16), Dia Mundial do Pão, e foram filmadas por testemunhas. As imagens impressionam porque até uma criança e uma idosa se envolveram.

Dois clientes trocaram socos por causa do objeto, na padaria de um supermercado do Setor Garavelo. Um deles teria ficado ferido.

A rede de supermercados informou que os seguranças agiram para apaziguar os ânimos dos clientes e que a loja prestou assistência aos envolvidos.

