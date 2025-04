Clima é de tensão entre moradores e ONG ambiental em Moraes Almeida, no Pará;VÍDEO

(Foto:Reprodução Jornal Folha do Progresso) – O clima continua tenso no distrito de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso), município de Itaituba, sudoeste do estado do Pará, em razão de uma possível ação de desmanche de uma serraria por uma ONG (não identificada), com apoio da Policia Militar do estado do Pará. O movimento vem acontecendo deste as primeiras horas desta quinta-feira, 3 de abril de 2025, o clima bastante tenso no local. Empresários e moradores questionam a ação da ONG, que não apresentou documentos legais para ação de desmanche da serraria e de identificação da ONG.

Ainda conforme relatos de empresário , a ONG passou na semana anterior ameaçando os madeireiros e garimpeiros sob fiscalização e destruição que poderia haver na região e levou mais de R$ 300 mil (trezentos mil reais) dos envolvidos em Moraes Almeida. A ação desta quinta-feira, 3 de abril de 2025, foi impedida pelos moradores. O Clima é bastante tenso no local.

O ato está acontecendo neste momento e virou caso de Polícia. Conforme informações repassadas por correspondente do Jornal Folha do Progresso direto de Moraes Almeida, a Policia Civil esteve no local e levou os membros da referida ong para delegacia, moradores seguiram em carreata e estão em frente a DEPOL, aguardando o desenrolar do caso. Matéria em atualização……..

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2025/12:09:18

