CLIMA TENSO -Conflito Agrário – Produtores rurais investem em segurança armada contra grilagem de terras em Novo Progresso

Fazendeiros recorrem à segurança privada para evitar invasões de grileiros. – (Imagem via WhatsApp/Jornal Folha do Progresso)

A reportagem do Jornal Folha do Progresso recebeu esta informação (áudio,imagens e vídeos), como denúncia por parte de alguns moradores da região do PDS Terra Nossa (Fundos do Assentamento), onde argumentam que fazendeiros usam de pistoleiros como estratégia de intimidação na luta pela terra. As imagens mostram a estrada de acesso sendo monitorada por Empresa de Escolta Armada e uma aglomeração de pessoas que fiscalizam a entrada e saída naquele local.

No inicio do mês a reportagem do Jornal Folha do Progresso divulgou o alerta-

CLIMA TENSO NO PDS TERRA NOSSA -Conflito Agrário – Produtores rurais investem em segurança armada contra grilagem de terras em Novo Progresso;

O Jornal Folha do Progresso foi em busca de informações: os produtores rurais negam a prática, mas reconhecem a contratação de empresas legais de segurança privada para proteger as fazendas de eventuais invasões. “”Na verdade nós não temos pistolagem”. Estamos apenas mantendo a ordem. A Constituição garante que não se pode entrar em propriedade particular a não ser com autorização da Justiça. Invasão não vamos permitir em hipótese alguma”, ressaltou um entrevistado que pediu para não ser identificado.

Ainda conforme relatou para reportagem o pecuarista nega uso de pistolagem;, “se existe pistoleiro, tem que mandar prender”. Ele alegou que a segurança privada contratada pelos produtores quando há necessidade é semelhante à que presta serviço para bancos e mercados.

“Já vimos propriedade com casais de velhos sendo expulsos por grileiros denominados sem terra vindos de outras regiões. Isso não vamos aceitar mais, e vamos fazer cumprir a lei, que garante o nosso direito de propriedade”, reiterou. A região em conflito agrário está situada aos fundos do Assentamento Terra Nossa, onde uma área foi invadida por sem terra, produtores estão fazendo vigília e negociam a saída pacífica dos invasores. Um grupo permanece no local onde tem uma porteira de acesso a empresa de vigilância faz o monitoramento, até o presente não houve registro de conflito entre as partes.

Clima Tenso – O Clima é bastante tenso no local, conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, sem terras prometem resistir e argumentam terem o apoio do INCRA, por sua vez o prefeito da cidade de Novo Progresso Gelson Dill(MDB) , divulgou áudio nas redes sociais, que o INCRA desconhece a invasão e não apoia, no mesmo tempo explica que a Policia Militar já tomou conhecimento do caso.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, teve acesso a um áudio do prefeito Gelson Dill(MDB), que foi procurado pelos proprietários e esclarece o caso. (ouça abaixo)

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2024/06:08:26

