Clique raro: fotógrafo “Fabiano Oliveira” registra momento em que sucuri se enrola no focinho de onça durante batalha; veja fotos

Momento em que a sucuri estava enrolada no focinho da onça — Foto: Reprodução/Fabiano Oliveira

Caso aconteceu no pantanal; embates como esses são considerados difíceis de serem vistos

Biólogo Fotografa Raro Confronto Entre Onça e Sucuri no Pantanal

No Pantanal, o biólogo e fotógrafo Fabiano Oliveira capturou uma cena rara de batalha entre uma onça-pintada, chamada Amber, e uma sucuri. O confronto, ocorrido em outubro de 2025, mostra a cobra enrolada no focinho da onça, em uma tentativa de defesa. Com sua poderosa mordida, Amber conseguiu dominar a serpente. O registro viralizou devido à raridade de embates tão intensos serem observados na natureza.

No coração do Pantanal, uma das cenas mais impressionantes da vida selvagem brasileira foi capturada pelo biólogo e fotógrafo Fabiano Oliveira. Em um registro único feito em outubro de 2025, a fêmea de onça-pintada conhecida como Amber foi flagrada em uma batalha intensa contra uma sucuri, em meio à vegetação aquática.

A imagem, que já viralizou nas redes sociais, mostra a onça com o corpo da cobra enrolado firmemente em seu focinho, enquanto mantém o olhar fixo e determinado. O confronto entre as duas espécies raramente é visto por humanos, o que torna esse flagrante ainda mais extraordinário.

Amber surpreendeu a sucuri enquanto ela estava oculta entre as plantas do Pantanal. A onça-pintada, com sua mordida poderosa — a mais forte entre os felinos das Américas — atacou diretamente a cabeça da serpente para abater sua presa. Em defesa, a sucuri enrolou-se com força no focinho da onça, tentando imobilizá-la com suas voltas, estratégia típica para dominar inimigos. Apesar disso, Amber conseguiu resistir e dominar a cobra, garantindo seu sucesso na caçada.

Embora onças-pintadas e sucuris coexistam no mesmo habitat, as interações diretas e intensas são pouco observadas, principalmente por serem momentos rápidos e escondidos na densa vegetação.

