CNH Pai D’égua: prazo para entrega de passaporte encerra nesta quarta-feira, 13

Programa CNH Pai D'Égua

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) encerra na quarta-feira (13) a entrega do Passaporte de Matrícula do Programa Social CNH Pai D’égua. O alerta é para os candidatos classificados em Belém. As pessoas que ainda não receberam o documento devem comparecer à Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), no horário de 9h às 16h.

O Programa Social CHN Pai D’égua, coordenado pelo Detran, garante a emissão de CNH totalmente gratuita a pessoas de baixa renda. Em Belém, dos 20 mil classificados, 10.361 vagas foram preenchidas por mulheres (51,8%) e 9.639 por homens (48,2%). Deste total, 719 são pessoas com deficiência (PcDs).

Passo a passo

O Passaporte é obrigatório e habilita o candidato para a próxima fase de matrícula, conforme determinado em edital. A orientação é conferir primeiramente o nome na lista de aprovados no site do Detran e depois comparecer ao Mangueirinho.

Além de receberem as orientações dos atendentes do Detran e de checarem a relação dos documentos a serem apresentados na próxima fase de matrícula, os candidatos, ao receberem o Passaporte, também já saem do Mangueirinho com a matrícula agendada. A organização é necessária para garantir o atendimento a todas as 20 mil pessoas classificadas na região de Belém.

Os candidatos devem comparecer ao Mangueirinho munidos com o documento de identidade com foto e CPF. “O atendimento está tranquilo e o candidato não leva mais que 5 minutos para receber o passaporte”, garante a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

