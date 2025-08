CNJ cria protocolo nacional para acolhimento a vítimas de violência de gênero

Foto:Reprodução | A Corregedoria Nacional de Justiça reuniu em um único normativo os procedimentos da Política Permanente de Enfrentamento a Todas as Formas de Violência contra a Mulher.

O novo texto, definido no provimento 201/25, atualiza diretrizes anteriores e estabelece um protocolo específico para acolhimento de vítimas, além de reformular o canal de acesso à Corregedoria para denúncias relacionadas à violência de gênero.

Entre as inovações, o provimento estrutura um fluxo uniforme de atendimento, incluindo o recebimento de representações contra agressores que atuem como magistrados, servidores do Poder Judiciário ou prestadores de serviços extrajudiciais.

A medida substitui o provimento 147/23, consolidando regras mais precisas para condução desses casos sensíveis.

A política segue ancorada em princípios como o consentimento livre e informado da vítima, a eliminação de estereótipos sobre comportamentos esperados das mulheres e o acesso facilitado aos procedimentos. Também há foco no respeito à privacidade, com exigência de sigilo absoluto das informações, além da previsão de medidas estruturais para enfrentar a perpetuação da violência de gênero no âmbito da Justiça.

O CNJ mantém em seu portal um espaço dedicado à política, o qual poderá ser replicado pelas corregedorias locais.

Para isso, é obrigatório manter, ao menos, o link para o Formulário Simplificado de representações, ferramenta que permite a comunicação direta com a Corregedoria Nacional.

Esse formulário deve conter linguagem acessível e acolhedora, campos que viabilizem a coleta de dados estatísticos e espaço para identificação de envolvidos, condutas e número do processo.

Nos casos em que a vítima solicite, por meio do formulário, a realização de escuta especializada, o atendimento deverá ter caráter acolhedor e de apoio inicial.

A oitiva, porém, não se confunde com as etapas investigativas ou processuais e será realizada conforme as normas legais e psicossociais voltadas à escuta qualificada de mulheres em situação de violência.

As manifestações registradas por esse canal serão mantidas pela Ouvidoria da Mulher, com garantia de sigilo e proteção dos dados pessoais, e seu conteúdo poderá ser acessado exclusivamente por membros da Corregedoria Nacional.

Se houver instauração de pedido de providências, o trâmite seguirá as regras da resolução CNJ 135/11, que trata dos procedimentos disciplinares aplicáveis a magistrados. O novo provimento também define que, nesse caso, o tribunal de origem deverá encaminhar à Corregedoria as informações do caso no prazo de até 15 dias.

Fonte: Migalhas Jurídicas com CNJ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2025/07:23:41

