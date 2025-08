CNU 2025: cotas registram mais de 250 mil inscrições

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil/arquivo | A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) recebeu 252.596 inscrições para vagas reservadas às cotas de pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCD).

O CNU 2025 é o primeiro concurso a aplicar integralmente os percentuais da nova Lei de Cotas (nº 15.142/2025), que aumenta a reserva de vagas para cotas em concursos públicos para 30%, sendo 25% para pessoas negras (pretas e pardas), 3% para pessoas indígenas e 2% para quilombolas.

A norma também vale para a reserva de vagas dos concursos públicos e para aquelas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso Público Nacional Unificado.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a iniciativa “fortalece a diversidade nos quadros da administração pública e promove uma seleção mais equitativa, com representatividade social e territorial.”

No chamado Enem dos Concursos, as candidaturas de pessoas autodeclaradas negras somam 210.882 – o equivalente a 27,7% dos mais de 760 mil inscritos, em 4.951 municípios. Na primeira edição do CNU, o número de pessoas negras inscritas foi 20%.

O maior número de inscrições de pessoas negras foi registrado no bloco temático 9, de regulação (51.515 inscritos), seguido pelos de administração (47.609) e seguridade social (34.351).

As pessoas que optaram por concorrer às vagas reservadas a indígenas representam 0,87% do total de candidatos (6.657 inscritos no total). A maior concentração de inscrições ocorreu no bloco 9 – regulação (intermediário), com 1.567 registros.

Entre as pessoas com deficiência – que têm reserva de vagas garantida pela lei 8.112/90 – foram registradas 30.053 inscrições, 3,9% do total de inscritos. O bloco 5 (administração) concentrou o maior número de inscrições entre as PCDs (7.819). Confira os dados detalhados por grupo de vagas ofertadas no CNU 2.

Detalhes da Segunda Edição do CPNU

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferta 3.652 vagas para 32 órgãos, com provas aplicadas em dois dias, em 218 municípios de todo o país.

A primeira fase ocorrerá em 5 de outubro. Os candidatos habilitados nesta primeira etapa e convocados para fazer as discursivas farão a segunda fase em 7 de dezembro.

Do total de vagas do CNU 2025, 3.144 são de nível superior e 508 de nível intermediário. O MGI prevê a convocação imediata dos aprovados em 2.480 vagas e outras 1.172 vagas são para preenchimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2025/07:47:31

