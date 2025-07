CNU tem 64 postos no Pará e salários de até R$ 16 mil. Veja prazos e inscrições

CNU: blocos com oportunidades no Pará são: 1 (Seguridade Social), 2 (Cultura e Educação), 3 (Ciências, Dados e Tecnologia), 4 (Engenharias e Arquitetura), 5 (Administração) e 8 (Saúde). | Foto:Reprodução

O Estado do Pará é o grande destaque regional no Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, com maior número de vagas entre os estados da Região Norte, de acordo com o cronograma oficial do edital.

Atingindo um novo patamar de oportunidade, a iniciativa consolida o compromisso do Governo Federal com a expansão de acesso ao serviço público nas unidades da federação.

Ao somar as vagas ofertadas, o Estado conta com 64 vagas de níveis médio e superior de formação, para serem lotados nas cidades de Belém ou Ananindeua. De acordo com os editais, o Bloco 8 – Intermediário – Saúde conta com o maior número de oportunidades, com 28 vagas. Em seguida, vem o Bloco 1 – Seguridade Social com 17 vagas e o Bloco 5 – Administração com 9 vagas.

Ainda há 4 vagas no Bloco 2 (Cultura e Educação); 3 no Bloco 3 (Ciências, Dados e Tecnologia) e mais 3 no Bloco 4 (Engenharias e Arquitetura).

Com aplicação prevista em 228 cidades de todo o país, o Pará deve disponibilizar locais dentro do Estado, facilitando o acesso para candidatos locais.

São vagas para níveis médio, técnico e superior, distribuídas ao longo de nove blocos temáticos — de Saúde e Educação a Administração e Tecnologia. Os salários variam entre R$ 4.800 e R$ 16,4 mil, conforme o cargo escolhido.

O Pará desponta como principal beneficiado no CNU 2025 dentro da Região Norte, com ampla oferta de vagas e condições favoráveis para os candidatos.

A oportunidade se traduz em chance concreta de ingresso no serviço público federal, reforçando o investimento estratégico do Estado na capacitação e ocupação de carreiras públicas.

A concentração de vagas no Pará foi uma escolha estratégica, visando ampliar a presença federal e reduzir desigualdades regionais.

O CNU funciona como o “Enem dos Concursos” — centraliza múltiplos concursos federais, unificando seleção, custos e logística.

Prazos e inscrições

Período de inscrições: 2 a 20 de julho pelo site da banca organizadora, Fundação Getulio Vargas (FGV).

Taxa única: R$ 70 para todos os cargos, com possibilidade de isenção até 8 de julho.

Fases do concurso: provas objetivas em 5 de outubro e discursivas em 7 de dezembro de 2025; avaliação de títulos, cotas, investigação social e curso de formação fazem parte do cronograma.

O que os candidatos devem fazer

Fazer o cadastro na plataforma da FGV entre 2 e 20 de julho.

Caso tenha direito, solicitar isenção durante o mesmo período.

Definir bloco temático e cargos de preferência, aproveitando a flexibilidade oferecida pelo sistema do CNU.

Preparar-se para as duas fases do certame: provas em outubro e dezembro. A seleção para alguns cargos inclui avaliação de títulos e investigação.

