Cobra é encontrada dentro de avião na Austrália

De acordo com a emissora norte-americana CBS News, a cobra era uma espécie conhecida como “cobra verde das árvores” | Reprodução

Animal foi encontrado antes da decolagem de voo para Brisbane; resgate durou cerca de duas horas e ninguém ficou ferido

Um voo doméstico da Virgin Austrália sofreu atraso de aproximadamente duas horas após uma cobra ser localizada no compartimento de carga da aeronave, ainda em solo, no Aeroporto de Melbourne, nesta terça-feira (1º). O avião seguiria com destino a Brisbane, mas a presença do animal exigiu a intervenção de equipes de segurança e de um capturador profissional.

De acordo com a emissora norte-americana CBS News, a cobra era uma espécie conhecida como “cobra verde das árvores”, nativa da região de Brisbane e não venenosa. No entanto, segundo o especialista Mark Pelley, responsável pela captura, a identificação da espécie só foi confirmada após o resgate.

“O animal estava parcialmente escondido atrás de um painel no compartimento escuro de carga. Inicialmente, não sabíamos se era venenosa, o que elevava o risco de deslocamento para outras áreas internas da aeronave”, explicou Pelley.

Ele alertou a equipe técnica que, caso a captura falhasse, o animal poderia se mover por painéis internos, o que resultaria na necessidade de evacuação da aeronave. O voo foi mantido em solo até a remoção segura da cobra.

Após o resgate, o animal foi encaminhado a um veterinário em Melbourne e será transferido para um criador autorizado. A principal hipótese é que a cobra tenha entrado no compartimento de bagagens em um voo anterior vindo de Brisbane e escapado apenas após a chegada ao aeroporto de Melbourne.

A companhia aérea confirmou o atraso e informou que todos os passageiros foram mantidos em segurança.

A Austrália possui diversas espécies de cobras, incluindo algumas das mais venenosas do mundo, o que torna esse tipo de ocorrência um motivo de atenção por parte das autoridades aeroportuárias.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2025/09:19:01

