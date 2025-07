Cobra mais venenosa do mundo pode matar 100 pessoas com uma gota de veneno; conheça

Discreta e perigosa, o veneno dessa cobra pode matar até 100 pessoas | Imagem gerada por IA

Espécie tem veneno mortal, mas não é a mais perigosa

Ela não é considerada a mais perigosa do mundo, mas é capaz de matar 100 pessoas com apenas uma gota de veneno. A cobra Taipan-do-interior é uma serpente mortal que vive longe dos humanos, mas chama a atenção da ciência pelo poder do seu veneno.

Também conhecida como taipan-ocidental (Oxyuranus microlepidotus), ela é oficialmente a cobra mais venenosa do mundo, segundo a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (NIH).

Mesmo sendo um depósito químico ambulante, a Taipan-do-interior não é considerada a cobra mais perigosa deste planeta. Segundo o Museu Australiano, ela possui comportamento discreto e calmo, o que reduz o risco de ataques a humanos.

Ela é grande mas é discreta

Com cerca de dois metros de comprimento, essa serpente vive em áreas afastadas, e os encontros com pessoas são extremamente raros. Sendo assim, mesmo com tamanha toxicidade, não há registros significativos de mortes causadas pela taipan na natureza.

Essa serpente vive em regiões remotas da Austrália, especialmente no centro-leste do país, onde foi registrada pela primeira vez em 1879 pelo professor irlandês Frederick McCoy. O professor, que também era botânico, entomólogo e museólogo, catalogou o animal durante seu trabalho científico em solo australiano.

Como o veneno age no corpo humano

O que torna a Taipan tão mortal não é apenas a concentração do veneno, mas também a velocidade com que ele age no organismo humano.

A toxina atua diretamente no sistema nervoso periférico, causando paralisia muscular e respiratória. Além disso, ela promove coagulação rápida do sangue, o que bloqueia vasos sanguíneos e pode levar à morte em menos de 45 minutos.

Outro fator que agrava os efeitos é a presença da enzima hialuronidase, responsável por acelerar a disseminação do veneno pela corrente sanguínea. Essa combinação torna o ataque praticamente fulminante se não houver socorro médico imediato.

Apesar disso, o número de acidentes fatais com essa espécie é extremamente baixo, principalmente porque ela raramente entra em contato com humanos e, diferentemente de outras serpentes, não apresenta comportamento agressivo.

Fonte: gazetasp e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/08:08:00

